"Палмейрас" арендовал защитника "Милана"
"Палмейрас" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Милана" Густаво Гомеса.
Бразильский клуб арендовал 25-летнего парагвайца до конца 2019 года за 1,5 миллиона евро.
СМИ утверждают, что "Палмейрас" будет вынужден выкупить футболиста за 4,5 миллиона, если тот проведёт 50 процентов матчей в сезоне.
Гомес выступал за "Милан" с 2016 года, сыграл 20 матчей, результативными действиями не отличался.
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|Сантос
|38
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|Фламенго
|38
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|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
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|38
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|Понте Прета
|38
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|9
|Гремио
|38
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|Сан-Паулу
|38
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|Крузейро
|38
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|Спорт Ресифе
|38
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|16
|Витория
|38
|45
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|Интернасьонал
|38
|43
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|Фигейренсе
|38
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|Санта Крус
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|Америка Минейро
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