"Палмейрас" арендовал защитника "Милана"

"Палмейрас" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Милана" Густаво Гомеса.

Бразильский клуб арендовал 25-летнего парагвайца до конца 2019 года за 1,5 миллиона евро.

СМИ утверждают, что "Палмейрас" будет вынужден выкупить футболиста за 4,5 миллиона, если тот проведёт 50 процентов матчей в сезоне.

Гомес выступал за "Милан" с 2016 года, сыграл 20 матчей, результативными действиями не отличался.

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