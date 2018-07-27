"Палмейрас" объявил о назначении Сколари

"Палмейрас" на официальном сайте объявил о назначении Луиза Фелипе Сколари.

Отметим, что на пост главного тренера бразильского коллектива Сколари назначили в третий раз в карьере.

Контракт с 69-летним специалистом рассчитан до 2020 года.

Сколари возглавлял "Палмейрас" с 1997 по 2000 год и с 2010 по 2012 год.

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