"Палмейрас" отказал киевскому "Динамо" в трансфере 19-летнего защитника
Фото инстаграм Ренана
Киевское "Динамо" предприняло попытку купить центрального защитника "Палмейраса" Ренана Виктора Да Силву.
Как пишет "Мета Спорт", украинский клуб сделал предложение о трансфере 19-летнего футболиста в размере 6-7 миллионов евро.
"Зелёно-белые" рассчитывают заработать больше на продаже своего воспитанника, поэтому последовал отказ.
За ситуацией с будущим Ренана также следит португальская "Брага".
Игрок провёл за основную команду "Палмейраса" 27 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.
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|Команда
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|38
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|38
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|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
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|Атлетико Минейро
|38
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|46
|15
|Ботафого
|38
|43
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|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
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|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
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|Аваи
|38
|20