"Палмейрас" отказал киевскому "Динамо" в трансфере 19-летнего защитника

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"Палмейрас" отказал киевскому "Динамо" в трансфере 19-летнего защитника

Фото инстаграм Ренана

Киевское "Динамо" предприняло попытку купить центрального защитника "Палмейраса" Ренана Виктора Да Силву.

Как пишет "Мета Спорт", украинский клуб сделал предложение о трансфере 19-летнего футболиста в размере 6-7 миллионов евро.

"Зелёно-белые" рассчитывают заработать больше на продаже своего воспитанника, поэтому последовал отказ.

За ситуацией с будущим Ренана также следит португальская "Брага".

Игрок провёл за основную команду "Палмейраса" 27 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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