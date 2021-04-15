"Палмейрас" проиграл в матче за Суперкубок Южной Америки

Фото AS Argentina

"Дефенса и Хустисия" стала обладателем Суперкубка Южной Америки, который разыгрывают обладатели Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

В финальном противостоянии команда из Аргентины одолела в серии пенальти бразильский "Палмейрас".

В основное время соперники обменялись домашними победами со счётом 2:1, а в исполнении 11-метровых успешнее оказалась "Дефенса и Хустисия" (4:3).

Нападающий "Палмейраса" Луис Адриано вышел на замену на 105-й минуте и не реализовал свой пенальти в послематчевой серии.

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