"Палмейрас" проиграл в матче за Суперкубок Южной Америки

Теги палмейрасдефенса и хустисия

"Палмейрас" проиграл в матче за Суперкубок Южной Америки

Фото AS Argentina

"Дефенса и Хустисия" стала обладателем Суперкубка Южной Америки, который разыгрывают обладатели Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

В финальном противостоянии команда из Аргентины одолела в серии пенальти бразильский "Палмейрас".

В основное время соперники обменялись домашними победами со счётом 2:1, а в исполнении 11-метровых успешнее оказалась "Дефенса и Хустисия" (4:3).

Нападающий "Палмейраса" Луис Адриано вышел на замену на 105-й минуте и не реализовал свой пенальти в послематчевой серии.

Не пропустите: Месси помог закупить китайскую вакцину для футболистов в Южной Америке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сезон без трофеев: почему вылет "Ливерпуля" от "Реала" заслуженный, но не критический, и когда будут улучшения?

Сезон без трофеев: почему вылет "Ливерпуля" от "Реала" заслуженный, но не критический, и когда будут улучшения?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов