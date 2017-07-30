"Палмейрас" расторг контракт с Фелипе Мело
Хавбек "Палмейраса" Фелипе Мело покидает клуб, сообщает Globo Esporte.
По сведениям издания, "зелёно-белые" расторгли контракт с 34-летним футболистом из-за его скандальных выходок и плохого влияния на атмосферу в команде.
Мело выступал за "Палмейрас" с января 2017 года, сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Неймар прощался с игроками "Реала" после "Эль Класико" в Майами. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Испытание "быками": "Спартак" готовится к домашней битве с "Краснодаром"
-
По старой схеме: "Тосно" уступил "Зениту" на "Петровском"
-
Гол Фернандеша принес "Локомотиву" победу над "Анжи"
-
Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания
-
В первом Эль Класико нового сезона "Барселона" взяла верх над "Реалом"
Лента новостей
-
"Рома" - "Ювентус" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)
-
Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти
-
Фурсенко: "Хочу вернуть в "Зенит" Аршавина и Денисова"
-
Мотта: "Неймару будет проще остаться в "Барселоне", но мы ждем его в ПСЖ"
-
Хесус Навас возвращается в "Севилью"
-
Дудиев: "Вы заметили, как "Зенит" тянул время в концовке матча с "Тосно"?
-
Испытание "быками": "Спартак" готовится к домашней битве с "Краснодаром"
-
Максимов: "Если "Зенит" сделает предложение, будем разговаривать"
-
"Интер" хочет купить Наби Кейта
-
Моуринью: "Феллаини не перейдет в "Галатасарай", он слишком важен для меня"
-
Иванович: "Матч со "Спартаком" очень важный"
-
Зобнин: "У "Спартака" все придёт в норму в ближайшие два-три тура"
-
Ерохин: "Рад, что "Зенит" победил, игра с "Тосно" была трудной"
-
Манчини: "Маммана прибыл в Санкт-Петербург, надеюсь, что "Зенит" закроет эту сделку"
-
Зуев: "Я счастлив, что забил свой первый гол в Премьер-лиге"
-
"Локомотив" впервые в истории выиграл три стартовых матча в Премьер-лиге
-
Манчини: "На данный момент я не считаю уход Дзюбы возможным, но может произойти что угодно"
-
Кокорин забил свой 50-й гол в чемпионатах России
-
"Манчестер Юнайтед" - "Волеренга" - 3:0 (обзор)
-
"Тосно" - "Зенит" - 0:1 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28