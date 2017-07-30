"Палмейрас" расторг контракт с Фелипе Мело

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"Палмейрас" расторг контракт с Фелипе Мело

Хавбек "Палмейраса" Фелипе Мело покидает клуб, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, "зелёно-белые" расторгли контракт с 34-летним футболистом из-за его скандальных выходок и плохого влияния на атмосферу в команде.

Мело выступал за "Палмейрас" с января 2017 года, сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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