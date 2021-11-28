"Палмейрас" стал обладателем Кубка Либертадорес

Фото: инстаграм "Пламейраса"/Автор неизвестен

"Палмейрас" второй раз подряд завоевал Кубок Либертадорес, обыграв "Фламенго" в финале.

Это уже третья победа для бразильского клуба в главном клубном турнире Южной Америки. Лидером по победам является аргентинский "Индепендьенте" (7 побед).

"Палмейрас" - "Фламенго" - 2:1

Голы: Рафаэл Вейга, 5 - 1:0, Габриэл Барбоза, 72 - 1:1, Дейверсон, 95 - 2:1.

"Палмейрас" - Уэвертон, Майке (Габриэл Менино, 105), Гомес, Луан, Пикерес (Мело, 113), Зе Рафаэл (Данило, 82), Скарпа, Рафаэл Вейга (Дейверсон, 90), Данило (Патрик де Паула, 70), Дуду (Весли, 77), Рони.

"Фламенго" - Диего Алвес, Исла (Матеузиньо, 79), Давид Луиз, Родриго Кайо, Филипе Луис (Рене, 32), Эвертон Рибейро (Майкл Ричард, 63), Арао, де Арраскаэта (Витиньо, 111), Перейра (Педро, 111), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Кенеди, 90).

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