"Палмейрас" выиграл Суперкубок Южной Америки

Фото твиттер "Палмейраса"

Минувшей ночью определился обладатель Суперкубка Южной Америки - это "Палмейрас".

"Зелёно-белые" после гостевой ничьей 2:2 на своём поле победили "Атлетико Паранаэнсе" со счётом 2:0.

"Палмейрас" выиграл этот турнир второй год подряд.

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