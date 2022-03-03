"Палмейрас" выиграл Суперкубок Южной Америки

Теги палмейрасатлетико паранаенсе

"Палмейрас" выиграл Суперкубок Южной Америки

Фото твиттер "Палмейраса"

Минувшей ночью определился обладатель Суперкубка Южной Америки - это "Палмейрас".

"Зелёно-белые" после гостевой ничьей 2:2 на своём поле победили "Атлетико Паранаэнсе" со счётом 2:0.

"Палмейрас" выиграл этот турнир второй год подряд.

Не пропустите: Фаната "Палмейраса" убили после поражения от "Челси" в финале КЧМ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Куман обвинил Лапорту в своём увольнении из "Барселоны"

Куман обвинил Лапорту в своём увольнении из "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов