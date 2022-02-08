"Палмейрас" вышел в финал клубного чемпионата мира

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"Палмейрас" вышел в финал клубного чемпионата мира

Фото: инстаграм "Палмейраса"/Автор неизвестен

В 1/2 финала клубного чемпионата мира "Палмейрас" обыграл "Аль-Ахли" и вышел в финал.

Победу бразильскому клубу принесли голы Рафаэла Вейги и Дуду.

В финале "Палмейрас" сыграет с победителем пары "Челси" - "Аль-Хилал" (9 февраля).

"Палмейрас" Бразилия – "Аль-Ахли" - Египет 2:0 (1:0)
Голы: Рафаэл Вейга, 39 - 1:0, Дуду, 49 - 2:0

"Палмейрас": Уэвертон, Маркос Роша, Гомес, Луан, Пикерес, Зе Рафаэл (Атуэста, 86), Скарпа (Брено, 89), Рафаэл Вейга (Жаилсон, 79), Данило, Дуду (Весли, 78), Рони (Дейверсон, 88).

"Аль-Ахли": Lotfi, Hany, Ашраф, Рабиа (Фатхи, 54), Эль-Ханафи, Маалуль, Эль-Сулайя (Abdel Kader Radwan, 54), Дьенг, Magdi Kafsha, Эль-Шахат (Шериф, 54), Мохамед (Солиман, 74).

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