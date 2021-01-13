"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес
В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес "Палмейрас" на своем поле проиграл "Ривер Плейт" со счетом 0:2, но вышел в финал по сумме двух встреч. Победу аргентинскому клубу в текущем матче принесли голы Роберто Рохаса и Рафаэля Борре.
"Палмейрас" Бразилия – "Ривер Плейт" Аргентина - 0:2 (0:2) - первый матч - 3:0
Голы: Рохас, 29 - 0:1, Борре, 44 - 0:2
"Палмейрас": Уэвертон, Гомес (Луан, 41), Маркос Роша (Кушчевич, 81), Алан Эмперор, Винья, Зе Рафаэл (Эмерсон, 69), Габриэл Менино, Данило (Рафаэл Вейга, 81), Скарпа (Брено, 46), Рони, Луис Адриано.
"Ривер Плейт": Армани, Рохас, Пинола (Джиротти, 90), Диас, Монтиель, де ла Крус (Альварес, 87), Анхилери (Каско, 87), Фернандес, Перес, Борре, Суарес.
Удаление: Рохас (73).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3