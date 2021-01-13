"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес

В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес "Палмейрас" на своем поле проиграл "Ривер Плейт" со счетом 0:2, но вышел в финал по сумме двух встреч. Победу аргентинскому клубу в текущем матче принесли голы Роберто Рохаса и Рафаэля Борре.

"Палмейрас" Бразилия – "Ривер Плейт" Аргентина - 0:2 (0:2) - первый матч - 3:0

Голы: Рохас, 29 - 0:1, Борре, 44 - 0:2

"Палмейрас": Уэвертон, Гомес (Луан, 41), Маркос Роша (Кушчевич, 81), Алан Эмперор, Винья, Зе Рафаэл (Эмерсон, 69), Габриэл Менино, Данило (Рафаэл Вейга, 81), Скарпа (Брено, 46), Рони, Луис Адриано.

"Ривер Плейт": Армани, Рохас, Пинола (Джиротти, 90), Диас, Монтиель, де ла Крус (Альварес, 87), Анхилери (Каско, 87), Фернандес, Перес, Борре, Суарес.

Удаление: Рохас (73).

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