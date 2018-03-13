Палмиери: "Италия заменит Англию на ЧМ-2018? Вероятность этого как у высадки на Землю пришельцев с другой планеты"

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Палмиери: "Италия заменит Англию на ЧМ-2018? Вероятность этого как у высадки на Землю пришельцев с другой планеты"

Итальянский журналист Танкреди Палмиери прокомментировал информацию о том, что сборная Италии может поехать на Чемпионат Мира-2018 в случае его бойкота англичанами.

"По поводу возможного неучастия Англии в чемпионате мира у меня большие сомнения. Вряд ли кто-то верит в это серьезно и вообще рассматривает такой сценарий. Конечно, политика влияет на спорт, но с "Тремя львами" ничего не случится. Все это больше похоже на домыслы СМИ и британских государственных деятелей.

Вероятность бойкота англичанами Чемпионата Мира как у высадки на Землю пришельцев с другой планеты. Но этого не происходило – по крайней мере, насколько нам известно. Как в Италии отреагировали на новость о намерении бойкота Англии? Восприняли как шутку: "О, смотрите, у нас все еще есть шансы поехать в Россию!" Но никто не верит в то, что это станет реальностью, и Италия поедет на Чемпионат Мира", - приводят слова Палмиери российские СМИ.

Ранее сообщалось, что англичане рассматривают возможность отказа от участия в Чемпионате Мира-2018 из-за отравления в Англии британского шпиона Сергея Скрипаля.

Напомним, что Италия не пробилась на ЧМ-2018 уступив Швеции в стыковых матчах (0:1 и 0:0).

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