Палоп: "Севилья" вылетела из Лиги Чемпионов из-за мелочей"

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Палоп: "Севилья" вылетела из Лиги Чемпионов из-за мелочей"Бывший вратарь "Севильи" Андрес Палоп считает, что его команда достойно смотрелась в противостоянии с "Баварией" в четвертьфинале Лиге Чемпионов.

В 1/4 финала "Бавария" выиграла в гостях 2:1, а в Мюнхене была зафиксирована ничья 0:0.

"Севилья" покидает турнир с чувством гордости. Она отлично выступила в Лиге чемпионов и вылетела лишь из-за каких-то мелочей", - сказал он. | soccernews.ru

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