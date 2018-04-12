Палоп: "Севилья" вылетела из Лиги Чемпионов из-за мелочей"

Бывший вратарь "Севильи" Андрес Палоп считает, что его команда достойно смотрелась в противостоянии с "Баварией" в четвертьфинале Лиге Чемпионов.

В 1/4 финала "Бавария" выиграла в гостях 2:1, а в Мюнхене была зафиксирована ничья 0:0.

"Севилья" покидает турнир с чувством гордости. Она отлично выступила в Лиге чемпионов и вылетела лишь из-за каких-то мелочей", - сказал он. | soccernews.ru