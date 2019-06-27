Памела Андерсон обвинила в домашнем насилии чемпиона мира-2018
Известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон заявила, что защитник "Марселя" и сборной Франции Адиль Рами применял силу к ней.
"Порой Рами был очень жесток. Прошлым летом он схватил меня за волосы, так как я оставила его одного в отеле в Лос-Анджелесе после фотосессии с друзьями. Он преследовал меня Лос-Анджелесе и Сен-Тропе. Это было худшее лето в моей жизни. Адиль так сильно хватал меня за руки, что мне приходилось обращаться в больницу. Рами не уважает женщин. Его прикрытием является то, что он является лицом организации, которая противостоит домашнему насилию во Франции", - цитирует Андерсон RMC Sport.
Стоит отметить, что 51-летняя Андерсон и 33-летний Рами уже расставались в прошлом году, но через некоторое время вновь помирились. Несколько дней назад актриса обвинила футболиста в измене.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27