Памела Андерсон обвинила в домашнем насилии чемпиона мира-2018



Известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон заявила, что защитник "Марселя" и сборной Франции Адиль Рами применял силу к ней.

"Порой Рами был очень жесток. Прошлым летом он схватил меня за волосы, так как я оставила его одного в отеле в Лос-Анджелесе после фотосессии с друзьями. Он преследовал меня Лос-Анджелесе и Сен-Тропе. Это было худшее лето в моей жизни. Адиль так сильно хватал меня за руки, что мне приходилось обращаться в больницу. Рами не уважает женщин. Его прикрытием является то, что он является лицом организации, которая противостоит домашнему насилию во Франции", - цитирует Андерсон RMC Sport.

Стоит отметить, что 51-летняя Андерсон и 33-летний Рами уже расставались в прошлом году, но через некоторое время вновь помирились. Несколько дней назад актриса обвинила футболиста в измене.

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