Памела Андерсон побывала на матче "Марселя" ради Адиля Рами

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Памела Андерсон побывала на матче "Марселя" ради Адиля Рами
Известная американская актриса Памела Андерсон посетила матч Лиги Европы между "Марселем" и "Домжале" (3:0), сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, американка прибыл во Францию, чтобы поддержать своего бойфренда - 31-летнего защитника "Марселя" Адиля Рами.

Фото: Памела встречает Рами.

Стоит отметить, что в этом матче Рами был заменен уже на 25-й минуте из-за травмы руки. 50-летняя Андерсон встречала Рами в подтрибунном помещении.

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