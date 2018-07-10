Памела Андерсон посетит матч Франция - Бельгия

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Памела Андерсон посетит матч Франция - Бельгия

Известная американская актриса Памела Андерсон посетит полуфинальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии.

Звезда кинематографа уже прилетела в Санкт-Петербург, где сегодня в 21:00 мск состоится эта игра.

Андерсон будет поддерживать "трёхцветных", в составе которых числится её возлюбленный Адиль Рами.

Не пропустите: Федерация футбола Франции записала проморолик к первому полуфиналу ЧМ. | http://soccernews.ru

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