Памела Райф - самая горячая девушка мая

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Памела Райф - самая горячая девушка маяСогласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой мая стала Памела Райф - бывшая подруга голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Экс-девушка главного неудачника последнего финала Лиги Чемпионов набрала 40% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 23% заняла Вероника Игнатьева - супруга полузащитника московского "ЛокомотиваВладислава Игнатьева. "Бронза" в голосовании досталась Миа Халифе - бывшей порноактрисе, которая поддержала того самого Кариуса после его провальной игры против мадридского "Реала". Девушка из Ливана набрала 14% голосов.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Памела Райф.

Еще фото Памелы Райф можно найти здесь.| soccernews.ru

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