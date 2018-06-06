Памела Райф - самая горячая девушка мая

Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой мая стала Памела Райф - бывшая подруга голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Экс-девушка главного неудачника последнего финала Лиги Чемпионов набрала 40% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 23% заняла Вероника Игнатьева - супруга полузащитника московского "Локомотива" Владислава Игнатьева. "Бронза" в голосовании досталась Миа Халифе - бывшей порноактрисе, которая поддержала того самого Кариуса после его провальной игры против мадридского "Реала". Девушка из Ливана набрала 14% голосов.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Памела Райф.

Еще фото Памелы Райф можно найти здесь.| soccernews.ru