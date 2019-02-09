Памятную табличку голкипера "Реала" у стадиона "Атлетико" изуродовали

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа играл на протяжении 3 сезонов в "Атлетико" и удостоился личной мемориальной плашки у входа на стадион "Ванда Метрополитано".

После того, как Куртуа перешел в "Реал", табличку изуродовали. Вероятно, фанаты "Антлетико" были недовольны трансфером голкипера.

Ранее футболист прокомментировал подобное поведение болельщиков.

Сегодня, 9 февраля, "Атлетико" встретится с "Реалом" в рамках матча 23-го тура Ла Лиги. Начало - 18:15.

Не пропустите: Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби| http://soccernews.ru