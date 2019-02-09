Памятную табличку голкипера "Реала" у стадиона "Атлетико" изуродовали
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа играл на протяжении 3 сезонов в "Атлетико" и удостоился личной мемориальной плашки у входа на стадион "Ванда Метрополитано".
После того, как Куртуа перешел в "Реал", табличку изуродовали. Вероятно, фанаты "Антлетико" были недовольны трансфером голкипера.
Thibaut Courtois' name 'erased' outside Wanda Metropolitano https://t.co/hzLvmTlSeG pic.twitter.com/XFiy4RNgn6— AS English (@English_AS) 9 февраля 2019 г.
Ранее футболист прокомментировал подобное поведение болельщиков.
Сегодня, 9 февраля, "Атлетико" встретится с "Реалом" в рамках матча 23-го тура Ла Лиги. Начало - 18:15.
Не пропустите: Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|23
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|22
|15