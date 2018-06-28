Панама после первого тайма обыгрывает Тунис

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Панама после первого тайма обыгрывает Тунис

Первый тайм матча Панама - Тунис завершился победой панамцев.

Гол в свои ворота забил хавбек тунисцев Яссин Мерия.

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