Панама выходит на Чемпионат Мира, Гондурас будет играть стыковые матчи с Австралией, США сенсационно остается "за бортом" ЧМ

В заключительном туре отборочного турнира к Чемпионату Мира зоны КОНКАКАФ сборные Панамы, Гондураса и Тринидада и Тобаго обыграли соответственно команды Мексики, Коста-Рики и США, что позволило первым выйти в финальный раунд турнира, вторым пробиться в стыковые матчи, а последним неожиданно остаться "за бортом" ЧМ в России.

Гондурас - Мексика - 3:2

Голы: Перальта, 17 - 0:1, Элис, 34 - 1:1, Вела, 39 - 1:2, Очоа, 54 - 2:2 (автогол), Киото, 60 - 3:2.

Панама - Коста-Рика - 2:1

Голы: Венегас, 36 - 0:1, Торрес, 53 - 1:1, Торрес, 88 - 2:1.

Тринидад и Тобаго - США - 2:1

Голы: Винчестер, 17 - 1:0, Джонс, 37 - 2:0, Пулишич, 47 - 2:1.

Напомним, Аргентина вышла на Чемпионат Мира. | soccernews.ru