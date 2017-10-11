Панама выходит на Чемпионат Мира, Гондурас будет играть стыковые матчи с Австралией, США сенсационно остается "за бортом" ЧМ
В заключительном туре отборочного турнира к Чемпионату Мира зоны КОНКАКАФ сборные Панамы, Гондураса и Тринидада и Тобаго обыграли соответственно команды Мексики, Коста-Рики и США, что позволило первым выйти в финальный раунд турнира, вторым пробиться в стыковые матчи, а последним неожиданно остаться "за бортом" ЧМ в России.
Гондурас - Мексика - 3:2
Голы: Перальта, 17 - 0:1, Элис, 34 - 1:1, Вела, 39 - 1:2, Очоа, 54 - 2:2 (автогол), Киото, 60 - 3:2.
Панама - Коста-Рика - 2:1
Голы: Венегас, 36 - 0:1, Торрес, 53 - 1:1, Торрес, 88 - 2:1.
Тринидад и Тобаго - США - 2:1
Голы: Винчестер, 17 - 1:0, Джонс, 37 - 2:0, Пулишич, 47 - 2:1.
Напомним, Аргентина вышла на Чемпионат Мира. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мексика
|9
|21
|2
|Коста-Рика
|9
|16
|3
|США
|9
|12
|4
|Панама
|9
|10
|5
|Гондурас
|9
|10
|6
|Тринидад и Тобаго
|9
|3