Панама забила гол престижа в игре с Англией

Сборная Панамы забила гол престижа в игре второго тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Англии. Автором забитого мяча на 78-й минуте игры стал Фелипе Балой.

Напомним, в составе англичан хет-триком отметился Кейн. | soccernews.ru