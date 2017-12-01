Панамский футболист сделал татуировку в честь ЧМ-2018

Защитник сборной Панамы Роман Торрес отметил выход своей команды в финальную стадию Чемпионата Мира-2018 и сделал на ноге татуировку с логотипом турнира.

"Не может быть ничего лучше, чем напомнить себе об одном из самых счастливых моментов в жизни. 10.10.2017. Спасибо за искусство", – написал футболист в своем Twitter.

Фото: Тату Торреса.

Напомним, что панамская команда впервые в своей истории сыграет в основной части мирового первенства.

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