"Панатинаикос" - "Атлетик" - 2:3, "Домжале" - "Марсель" - 1:1 (обзоры)

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"Панатинаикос" - "Атлетик" - 2:3, "Домжале" - "Марсель" - 1:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей раунда плей-офф Лиги Европы.

"Панатинаикос" - "Атлетик"

"Домжале" - "Марсель"

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