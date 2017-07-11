Панченко: "Моя цель - забить 15 голов в следующем сезоне"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о своих целях на следующий сезон.

"Какая у меня цель по голам на сезон? Моя задача – прогрессировать с каждой игрой. 15 мячей будет для меня хорошим результатом", - приводят слова Панченко российские СМИ.

Напомним, что в прошлом сезоне 27-летний форвард провел в ФНЛ 34 матча и забил 24 гола.

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