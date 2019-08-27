Панченко: "Надоело бороться с "Динамо" за выживание"
Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко в программе "Футбол России" заявил, что надеется на то, что клуб сможет бороться за высокие места в РПЛ.
"Есть мечта вернуться в сборную и вернуть "Динамо" на вершину. Я к этому стремлюсь. Каждый игрок хочет играть в национальной команде. Надоело бороться с "Динамо" за выживание. Это чуть угнетает. Нам надо бороться за самые высокие места. Это намного интереснее", - сказал Панченко.
В минувшем сезоне "Динамо" занял 12 место в РПЛ. После 7-ми туров чемпионата России сезона-2019/20 бело-голубые с 8 очками занимают 11 место.
А еще: Джованни Симеоне не хочет переходить в московское "Динамо"| http://soccernews.ru
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|7
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|7
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