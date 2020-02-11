Панченко не жалеет об уходе из ЦСКА

Теги кирилл панченкоцска москвадинамо москва

Панченко не жалеет об уходе из ЦСКА

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко поделился мнением о своём уходе из ЦСКА.

30-летний футболист выступал за армейский клуб с 2014 по 2016 год, после чего присоединился к "бело-голубым".

"В ЦСКА была сильнейшая конкуренция, в команде собрались нападающие высокого уровня. Но есть плюс: с такими мастерами растёшь намного быстрее. Было хорошее время. На тот момент я хотел больше играть, а в то время у армейцев ещё не было такой проблемы. Там был и Муса, и Думбия, и другие. Я не любитель таких обсуждений из серий: "Что было бы?". Я живу нынешним днём. Считаю, сделал всё правильно. На период в ЦСКА можно смотреть с двух сторон. Удалось выиграть серебряные и золотые медали РПЛ, взять Суперкубок, выходить в матчах Лиги Чемпионов - тут удачное. С другой стороны, хотелось бы больше играть и приносить пользу команде", - цитирует Панченко "Р-Спорт".

В составе "Динамо" форвард забил 37 голов и сделал 11 ассистов в 94 матчах.

Не пропустите: Панченко прокомментировал переход Смолова в "Сельту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов