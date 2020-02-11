Панченко не жалеет об уходе из ЦСКА

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко поделился мнением о своём уходе из ЦСКА.

30-летний футболист выступал за армейский клуб с 2014 по 2016 год, после чего присоединился к "бело-голубым".

"В ЦСКА была сильнейшая конкуренция, в команде собрались нападающие высокого уровня. Но есть плюс: с такими мастерами растёшь намного быстрее. Было хорошее время. На тот момент я хотел больше играть, а в то время у армейцев ещё не было такой проблемы. Там был и Муса, и Думбия, и другие. Я не любитель таких обсуждений из серий: "Что было бы?". Я живу нынешним днём. Считаю, сделал всё правильно. На период в ЦСКА можно смотреть с двух сторон. Удалось выиграть серебряные и золотые медали РПЛ, взять Суперкубок, выходить в матчах Лиги Чемпионов - тут удачное. С другой стороны, хотелось бы больше играть и приносить пользу команде", - цитирует Панченко "Р-Спорт".

В составе "Динамо" форвард забил 37 голов и сделал 11 ассистов в 94 матчах.

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