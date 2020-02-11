Панченко прокомментировал переход Смолова в "Сельту"

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко высказался о решении форварда Фёдора Смолова перейти из "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.

"Фёдор, насколько я знаю, давно хотел играть в Европе. Считаю, что этот вариант для него очень приемлемый. Это большой шаг. Команда, конечно, борется за выживание, но решение Фёдора вызывает уважение", - цитирует Панченко "Р-Спорт".

О трансфере Смолова стало известно 30 января. "Сельта" заплатит за полугодичную аренду россиянина 600 тысяч евро. Также у галисийцев летом будет право выкупа.

30-летний футболист уже провёл за новую команду два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Мостовой поделился мнением о дебюте Смолова в стартовом составе "Сельты". | http://soccernews.ru