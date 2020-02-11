Панченко прокомментировал переход Смолова в "Сельту"
Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко высказался о решении форварда Фёдора Смолова перейти из "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
"Фёдор, насколько я знаю, давно хотел играть в Европе. Считаю, что этот вариант для него очень приемлемый. Это большой шаг. Команда, конечно, борется за выживание, но решение Фёдора вызывает уважение", - цитирует Панченко "Р-Спорт".
О трансфере Смолова стало известно 30 января. "Сельта" заплатит за полугодичную аренду россиянина 600 тысяч евро. Также у галисийцев летом будет право выкупа.
30-летний футболист уже провёл за новую команду два матча, в которых не отметился результативными действиями.
Не пропустите: Мостовой поделился мнением о дебюте Смолова в стартовом составе "Сельты". | http://soccernews.ru
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14