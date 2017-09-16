Панченко пропустит не менее полугода

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко надолго выбыл из строя, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение крестообразных связок колена. В ближайшее время форварду будет сделана операция. Сроки восстановления игрока составят не менее шести месяцев.

Таким образом 27-летний Панченко вернется в строй не раньше февраля-марта 2018 года. В этом сезоне на его счету 4 гола в 10 поединках.

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