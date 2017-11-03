Панченко рассказал о своих перспективах вернуться в сборную России

Форвард московского "Динамо" Кирилл Панченко поделился мнением о своих перспективах вернуться в сборную России.

"После травмы Станислав Черчесов мне позвонил и выразил поддержку. Сказал, чтобы я спокойно восстанавливался и набирал форму. Конечно, мне было очень приятно такое внимание. Но понятно, что весной придётся заново доказывать своё право на место в национальной команде. Оно и раньше не было гарантировано никому. А сейчас нужно будет ещё больше работать, чтобы вернуться. Впрочем, я к этому готов" - сказал 28-летний нападающий.

Отметим, что в этом сезоне Панченко сыграл за "Динамо" 10 матчей и забил 4 гола. Футболист в сентябре получил травму крестообразных связок колена и пробудет в лазарете до марта следующего года.

Не пропустите: Бубнов советует пригласить в сборную России Беляева. | http://soccernews.ru