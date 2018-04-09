Панченко сравнил Роналду и Месси

Форвард московского "Динамо" Кирилл Панченко сравнил двух лучших футболистов современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Это разноплановые игроки, которых объединяет только одно - оба очень много забивают. Сложно их сравнивать. И всё-таки мне больше нравится игра Месси. Он более креативный, изобретательный футболист" - сказал Панченко.

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