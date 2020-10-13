Панченко: "В "Тамбове" не получил ни копейки"

Нападающий Кирилл Панченко, перешедший в воскресенье в тульский "Арсенал", рассказал, что "Тамбов" не платил ему зарплату.

"Это правда, что в "Тамбове" я не получил ни копейки. Про подъёмные и агентские, как и в случае с "Арсеналом", речи не шло, а с выплатой зарплат у "Тамбова" возникли временные трудности. Ничего страшного, это тоже часть футбольной жизни, перебои случаются", - сказал Панченко.

30-летний форвард провёл в "Тамбове" два месяца, сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

С "Арсеналом" Панченко заключио контракт до лета 2022 года. "Канониры" заплатили за него 300 тысяч евро.

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