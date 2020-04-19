Пандемия коронавируса мешает Алабе продлить контракт с "Баварией"

Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба не может провести переговоры с мюнхенским клубом о продлении контракта, сообщает Sport1.

По сведениям издания, агент игрока Пини Захави не может прилететь в Мюнхен, так как границы Германии закрыты из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19. Кроме того, Захави ждет более выгодных предложений от других клубов.

Ранее сообщалось, что интерес к австрийцу проявляют "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 27-летний Алаба провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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