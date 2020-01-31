Пандев может вернуться в "Интер"
Миланский "Интер" работает над возвращением нападающего "Дженоа" Горана Пандева, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, в последний день зимнего трансферного окна именно кандидатура македонца стала приоритетной для "нерадзурри".
36-летний форвард в текущем сезоне сыграл за "Дженоа" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Пандев уже выступал за "Интер" с января 2010 по август 2011 года и выиграл с командой 6 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15