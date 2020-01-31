Пандев может вернуться в "Интер"

Миланский "Интер" работает над возвращением нападающего "Дженоа" Горана Пандева, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в последний день зимнего трансферного окна именно кандидатура македонца стала приоритетной для "нерадзурри".

36-летний форвард в текущем сезоне сыграл за "Дженоа" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Пандев уже выступал за "Интер" с января 2010 по август 2011 года и выиграл с командой 6 трофеев.

Не пропустите: Конте высказался о дебюте Эриксена в составе "Интера". | http://soccernews.ru