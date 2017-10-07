Пандев не сомневается в проходе сборной Италии на ЧМ-2018

Форвард сборной Македонии Горан Пандев прокомментировал матч против Италии (1:1).

"Мы хорошо защищались и сумели воспользоваться контратаками. Так и нужно играть против больших команд, иначе вы проиграете и не можете вернуться в нужное русло. У нас есть талантливые молодые футболисты, которые растут и, надеюсь, будут будущим Македонии.

Можно сказать, что итальянцы могли и не играть с нами, поскольку они знали, что будут вторыми. Но у Италии - прекрасная сборная, они точно попадут на ЧМ-2018" - приводит слова Пандева Football Italia.

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