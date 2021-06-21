Пандев решил закончить карьеру в сборной Северной Македонии

Теги дженоасеверная македониягоран пандев

Пандев решил закончить карьеру в сборной Северной Македонии

Фото инстаграм Горана Пандева

Нападающий "Дженоа" Горан Пандев объявил о завершении международной карьеры.

На пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов 37-летний футболист заявил, что грядущая игра станет для него последней в составе национальной команды.

Также форвард не исключил, что "повесит бутсы на гвоздь" после Чемпионата Европы. Его контракт с "Дженоа" истекает 30 июня.

Пандев выступает за сборную Северной Македонии с 2001 года, сыграл 121 матч и забил 38 голов. Является капитаном команды.

Не пропустите: Шакири установил "вечный" рекорд сборной Швейцарии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зарема вспомнила, как препятствовала приглашению в "Спартак" Аленичева и Кононова

Зарема вспомнила, как препятствовала приглашению в "Спартак" Аленичева и Кононова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов