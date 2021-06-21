Пандев решил закончить карьеру в сборной Северной Македонии

Фото инстаграм Горана Пандева

Нападающий "Дженоа" Горан Пандев объявил о завершении международной карьеры.

На пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов 37-летний футболист заявил, что грядущая игра станет для него последней в составе национальной команды.

Также форвард не исключил, что "повесит бутсы на гвоздь" после Чемпионата Европы. Его контракт с "Дженоа" истекает 30 июня.

Пандев выступает за сборную Северной Македонии с 2001 года, сыграл 121 матч и забил 38 голов. Является капитаном команды.

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