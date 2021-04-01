Пандев считает победу Северной Македонии над Германией чудом

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Форвард и капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев высказался касательно сенсационной победы национальной команды над Германией в рамках квалификационного раунда к Чемпионату Мира 2022 года.

Напомним, Пандев стал одним из авторов голов в ворота тер Штегена и помог своей команде победить на выезде трехкратных чемпионов мира.

"Иногда в футболе случаются чудеса. Храбрым сопутствует счастье. Наша команда заслуживает большого уважения за труд, пот и отдачу", — написал у себя в Instagram Пандев.

Северная Македония занимает второе место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками в 3 матчах. Германия идет на третьей строчке с 6 очками, уступая по дополнительным показателям.