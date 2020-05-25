Панов посоветовал Дзюбе остаться в "Зените"

Экс-форвард питерского "Зенита" Александр Панов выразил мнение, что нападающему Артёму Дзюбе уже не нужно стремиться в Европу.

"Если поступит предложение и найдётся клуб в Европе, который видит в нём потенциальное усиление, то, естественно, Дзюба уйдёт. По крайней мере, должен. Правильно мыслит Анатолий Фёдорович Бышовец, который сказал, что человек уже идёт с базара. Дзюба не молод, и менять дислокацию в таком возрасте... Артём же не Джейми Варди, за которым я слежу в Англии. Там надо делать огромный объём работы, в отличие от чемпионата России, где можно стоять часто.

Дзюба хорош в подыгрыше в штрафной, может завершать атаки. Но он не выполняет тот объём работы, который должен выполнять футболист в английском чемпионате, там футболисты работают на пределе. В той же Англии все защитники - машины практически, Дзюбе не удивить их габаритами. А возьмём Италию, там такой футбол, что даже габаритному Марио Манджукичу было сложно. Посмотрите, какой объём работы выполняет в "Баварии" Роберт Левандовски: и в штрафной, и на подступах к ней. Думаю, если выдернуть Артёма в другую команду, он зачахнет. Лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе", - сказал Панов.

Напомним, что "Зенит" до сих пор официально не продлил контракт с Дзюбой. Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона.

В нынешней кампании 31-летний футболист забил 15 голов и сделал 12 ассистов в 28 матчах.

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