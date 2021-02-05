Панов посоветовал "Спартаку" тренера на замену Тедеско
Известный в прошлом российский футболист Александр Панов считает, что московскому "Спартаку" стоит пригласить на пост главного тренера Арсена Венгера.
"Я за Венгера. Если бы он возглавил "Спартак", было бы здорово. Его "Арсенал" играл в атакующий футбол, здорово оборонялся. А во-вторых, он безработный. Ему много лет. Для сегодняшних топ-клубов он, наверное, всё-таки уже старенький. А для "Спартака" его опыт мог бы пригодиться. Плюс огромный авторитет. Для футболиста очень важно, чтобы тренер чего-то добился. Когда он говорит, все слушают. Человек выиграл чемпионат Англии, неплохо себя показывал в Лиге Чемпионов", - сказал Панов.
Напомним, что летом "красно-белым" придётся менять тренера, поскольку действующий наставник Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с клубом.
71-летний Венгер ушёл из "Арсенала" в 2018 году и с тех пор никого не возглавлял. Сейчас он работает в ФИФА.
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