Панов: "Венгер в "Спартаке" - это интересно"

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Панов: "Венгер в "Спартаке" - это интересно"Бывший игрок "Зенита" Александр Панов хотел бы видеть во главе "Спартака" Арсена Венгера.

По словам футболиста, у красно-белых есть финансы для того, чтобы пригласить именитого специалиста.

"Я бы позвал Венгера. Это было бы круто! Арсен умеет ставить атакующую игру, зрелищную. Он по стилю близок к фирменному стилю красно-белых. Болельщики бы очень обрадовались. Да и в обороне порядок бы навел.

На трансферы у "Спартака" средства найдутся (смеется). А любые другие тренеры, о которых пишут… Нет, я не против них, но и особо в успех не верю. Надеюсь увидеть во главе команды специалиста, который сделает из красно-белых суперклуб. Венгер – подходящая кандидатура. Он научит побеждать на классе, додавливать соперников. А то нынешний "Спартак" забивает два, а пропускает три… Тревожно. Думаю, Арсен сможет выжать из нынешних игроков максимум", - отметил он.

Читайте: Венгер может возглавить "Милан"  | http://soccernews.ru

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