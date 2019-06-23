Панов высказался об уходе Глушакова из "Спартака"

1 Теги спартак москваденис глушаков

Панов высказался об уходе Глушакова из "Спартака"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, являющийся болельщиком "Спартака", высказал свое мнение о недовольстве болельщиками "красно-белых" экс-капитана команды Дениса Глушакова.

"Честно? Было неприятно. Такое в основном шло от "Фратрии" – конкретно "убивали" Глушакова. Причем в ущерб своей команде. Вместо того, чтобы гнать вперед, поддерживать кричали: "Глушаков – иуда". И сама атмосфера игры превращалась в какой-то массовый психоз. Какие-то вопли с трибун… Я подобное не поддерживал. Считаю, нельзя унижать любого футболиста, который выступает за "Спартак", - приводят слова Панова российские СМИ.

Напомним, что в прошлом сезоне у 32-летнего Глушакова произошел конфликт с болельщиками "Спартака". Часть фанатов обвиняют хавбека в том, что он причастен к увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера.

Не пропустите: Федун: "Глушакова я уважаю, он не сломался". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Сказала бомжатская иуда

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алвес не вернется в "Барселону"

Алвес не вернется в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов