Панов высказался об уходе Глушакова из "Спартака"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, являющийся болельщиком "Спартака", высказал свое мнение о недовольстве болельщиками "красно-белых" экс-капитана команды Дениса Глушакова.

"Честно? Было неприятно. Такое в основном шло от "Фратрии" – конкретно "убивали" Глушакова. Причем в ущерб своей команде. Вместо того, чтобы гнать вперед, поддерживать кричали: "Глушаков – иуда". И сама атмосфера игры превращалась в какой-то массовый психоз. Какие-то вопли с трибун… Я подобное не поддерживал. Считаю, нельзя унижать любого футболиста, который выступает за "Спартак", - приводят слова Панова российские СМИ.

Напомним, что в прошлом сезоне у 32-летнего Глушакова произошел конфликт с болельщиками "Спартака". Часть фанатов обвиняют хавбека в том, что он причастен к увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера.

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