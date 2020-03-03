Панов: "Я всегда болел за "Спартак", даже когда играл в "Зените"

Бывший форвард сборной России Александр Панов рассказал, что является болельщиком "Спартака", при чём ещё с тех пор, когда он выступал за "Зенит".

"Сегодня я - фанат "Спартака". Езжу с командой на выезды. Но я всегда болел за "Спартак", даже когда играл в "Зените".

Я знаю, что в Петербурге есть наши "мясные" болельщики. На самом деле их не мало. Я бы хотел вспомнить классический мультик про кота Леопольда, который говорил мышам: "Ребята, давайте жить дружно". Тем более они болеют за русский клуб, с русскими традициями.

Крутость должна проявляться в том, чтобы на стадионах была атмосфера, сочетающаяся с важностью матчей. Кайф в том, чтобы выплеснуть эмоции. Каждый болеет за свою команду. Радуется ее победам и огорчается поражениям. Можно не любить, но вражды между клубами я не понимаю. Это уже последняя стадия", - сказал Панов.

Нападающий является воспитанником "Зенита", за основу играл в течение трёх непродолжительных периодов, но успел забить 30 голов в 103 матчах.

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