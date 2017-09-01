Пантилимон переходит в "Депортиво"

Вратарь "Уотфорда" Костел Пантилимон в ближайшее время станет игроком "Депортиво", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, галисийский клуб арендует румынского стража ворот до лета 2018 года.

30-летний Пантилимон выступает за "Уотфорд" с 2016 года, сыграл 9 матчей и пропустил 6 голов.

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