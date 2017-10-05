Пануччи: "Пике смелый, честный и искренний человек, не лицемер"

Наставник сборной Албании Кристиан Пануччи поделился мнением о Жераре Пике.

"Честно говоря, со стороны мне кажется, что Пике - мужик с яйцами, с большими яйцами. Он смелый, честный и искренний человек, не лицемер. Подчеркиваю, в политику я влезать не хочу" - приводит слова Пануччи AS.

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