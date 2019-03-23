Пануччи покинул пост главного тренера сборной Албании

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Пануччи покинул пост главного тренера сборной Албании

Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи покинул пост главного тренера Албании. 

По  данным издания, Пануччи был уволен сразу после поражения Албании в матче с Турцией (0:2).

45-летний специалист возглавил сборную Албании летом 2017 года. Под его руководством сборной не удалось пройти на ЧМ-2018, а в Лиге наций заняла последнее место в группе в дивизионе С.

Пануччи помогал Фабио Капелло в сборной России с 2012 по 2014 год.

25 марта сборная Албании встретится с Андоррой. Начало - в 22:45 (мск).

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