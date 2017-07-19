Пануччи возглавил сборную Албании

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Пануччи возглавил сборную Албании

Федерация футбола Албании на своей странице в Facebook объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Кристиана Пануччи.

Детали контракта между федерацией и 44-летним итальянским специалистом пока неизвестны.

Стоит отметить, что на этом посту Пануччи сменил своего соотечественника Джанни де Бьязи, который возглавлял сборную Албании с 2011 года.

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