Пануччи: "Я уверен, что Италия пробьётся в финальный турнир"
Экс-игрок сборной Италии Кристиан Пануччи рассказал о шансах сборной на проход на ЧМ-2018.
"В последней встрече Испания победила Италию со счётом 3:0, но во многих других случаях верх брали итальянцы и я не вижу большой разницы в силе этих команд. Каждая игра - особая история. Для Вентуры ситуация непростая. Он проводит смену поколений в команде в ходе отбора Чемпионата Мира, давайте дадим ему возможность делать своё дело. Это тренер высокого уровня, имеющий большой опыт и заслуживающий уважения.
Италия - завсегдатай Чемпионатов Мира. Сборная пока не закончила играть в квалификации, и я уверен, что она пробьётся в финальный турнир. А оказавшись там, Италия вспомнит про своё умение добираться до решающего матча" - приводит слова Пануччи официальный сайт ФИФА.
Читайте также: Стала известна заявка сборной Италии на матчи отбора ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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