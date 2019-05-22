Панюков: "Какой смысл мне возвращаться в "Зенит"? Слушать гимн Лиги чемпионов со скамейки?"

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Панюков: "Какой смысл мне возвращаться в "Зенит"? Слушать гимн Лиги чемпионов со скамейки?"

Хавбек "Зенита" Андрей Панюков, который сейчас играет в аренде за "Урал", рассказал, что думает о своем будущем. Об этом пишет "Спорт день за днем".

"Порадовался бы за "Зенит", если бы мне медаль на шею повесили. А я к чемпионству никакого отношения не имею. Просто поздравляю ребят, которые хорошо провели сезон и заслуженно стали первыми.

Какой смысл мне возвращаться в команду? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов?

Для развития карьеры куда лучше остаться в "Урале", где есть шанс выходить на поле, прогрессировать. В среду можем завоевать путевку в Лигу Европы", - сказал игрок. 

Напомним, несколько недель назад "Зенит" досрочно оформил чемпионство России. 

Сегодня, 22 мая, "Урал" сыграет с "Локомотивом" в финале Кубка России. Начало - в 18:30 (мск).

Не пропустите: "Локомотив" и "Урал" определились с игровой формой на финал Кубка России| http://soccernews.ru
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