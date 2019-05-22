Панюков: "Какой смысл мне возвращаться в "Зенит"? Слушать гимн Лиги чемпионов со скамейки?"
Хавбек "Зенита" Андрей Панюков, который сейчас играет в аренде за "Урал", рассказал, что думает о своем будущем. Об этом пишет "Спорт день за днем".
"Порадовался бы за "Зенит", если бы мне медаль на шею повесили. А я к чемпионству никакого отношения не имею. Просто поздравляю ребят, которые хорошо провели сезон и заслуженно стали первыми.
Какой смысл мне возвращаться в команду? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов?
Для развития карьеры куда лучше остаться в "Урале", где есть шанс выходить на поле, прогрессировать. В среду можем завоевать путевку в Лигу Европы", - сказал игрок.
Напомним, несколько недель назад "Зенит" досрочно оформил чемпионство России.
Сегодня, 22 мая, "Урал" сыграет с "Локомотивом" в финале Кубка России. Начало - в 18:30 (мск).
Не пропустите: "Локомотив" и "Урал" определились с игровой формой на финал Кубка России| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20