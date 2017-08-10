Панюков: "Манчини - хороший мужик"

Новичок питерского "Зенита" Андрей Панюков поделился мнением о главном тренере команды Роберто Манчини.

"Манчини уделяет большое внимание тактике. Мы можем минут 40 отрабатывать одни и те же движения: атакующая и оборонительная группы работают каждая по своей схеме. Если говорить не в футбольном плане, Манчини - хороший мужик" - сказал 22-летний футболист.

Напомним, что Панюков заключил с "Зенитом" трёхлетний контракт.

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