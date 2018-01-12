Панюков может перейти из "Зенита" в "Панатинаикос"

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Панюков может перейти из "Зенита" в "Панатинаикос"

"Панатинаикос" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Андрею Панюкову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, греческий клуб может арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

В этом сезоне 23-летний Панюков провел 15 матчей за "Зенит-2" и забил 12 голов.

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