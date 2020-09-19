Панюков - о голе Дзюбы в ворота "Урала": "Мы в шоке были. Все видели, что чистый офсайд"
Нападающий "Урала" Андрей Панюков признался, что его шокировало решение арбитра засчитать гол форварда "Зенита" Артёма Дзюбы в ворота его команды в матче 8-го тура РПЛ.
"Показали момент на табло. Я стоял с Бикфалви, обсуждали игровые моменты. Показывают повтор, мы: "О, ну это офсайд". И смотрим, минута, две, три, судья не идёт смотреть VAR, просто слушает что-то в наушник. Раз - гол. Мы в шоке были. На табло-то мы видели - чистый офсайд. Посмотрел фотографии в интернете - там офсайд. Момент был в Казани, когда мы забивали - у меня бутсы на 15 сантиметров опережали соперника, но там флажок подняли. А тут - полкорпуса, ну видно же, что вне игры.
И вот что больше всего меня удивило - судья даже не пошёл смотреть этот момент. А зачем тогда он нужен? Ну, или боковой пусть сходит посмотрит, раз он поднял. После игры будут это обсуждать, а что поменяется? Да ничего! VAR есть, кто-то с вышки сказал: "А, тут гол". Что мы сделаем? Сомнительно как-то. Ладно бы 50 на 50, но все же видели эпизод. Не было бы офсайда, мы бы все сказали - ну да, не было. А он был. В общем, непонятное решение", - сказал Панюков.
Матч завершился ничьей 1:1. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.
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