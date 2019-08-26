Панюков - о матче "Урала" с "Сочи": "Взяли желанием, сегодня был бешеный настрой"
Нападающий "Урала" Андрей Панюков рассказал, что думает о победном матче чемпионата России своей команды с "Сочи" (3:1).
"Довольны результатом, выиграли наконец-то. Все старались, и бились сегодня. Показательная игра была: в борьбе, в желании, получалось очень много. Были отрезки в первом тайме, когда выпали немножко.
Сегодня взяли желанием, сегодня был бешеный настрой. Этим и взяли", - сказал Панюков.
"Урал" с 10 очками сравнялся с "Уфой" и "Рубином". "Сочи" с 3 баллами занимает 15 место.
1 сентября в рамках 8-го тура РПЛ "Урал" сыграет с "Краснодаром".
А еще: "Урал" победил "Сочи" в матче РПЛ| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2