Панюков - о матче "Урала" с "Сочи": "Взяли желанием, сегодня был бешеный настрой"

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Панюков - о матче "Урала" с "Сочи": "Взяли желанием, сегодня был бешеный настрой"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков рассказал, что думает о победном матче чемпионата России своей команды с "Сочи" (3:1).

"Довольны результатом, выиграли наконец-то. Все старались, и бились сегодня. Показательная игра была: в борьбе, в желании, получалось очень много. Были отрезки в первом тайме, когда выпали немножко.

Сегодня взяли желанием, сегодня был бешеный настрой. Этим и взяли", - сказал Панюков.

"Урал" с 10 очками сравнялся с "Уфой" и "Рубином". "Сочи" с 3 баллами занимает 15 место.

1 сентября в рамках 8-го тура РПЛ "Урал" сыграет с "Краснодаром".

А еще: "Урал" победил "Сочи" в матче РПЛ| http://soccernews.ru
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