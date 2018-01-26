Панюков советует Смолову перебраться в АПЛ

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков посоветовал форварду "Краснодара" Фёдору Смолову перебраться в английскую Премьер-лигу.

"Я бы на месте Смолова поехал в Англию. Федя сильный футболист и точно бы там заиграл" - сказал Панюков.

Напомним, что среди клубов АПЛ на Смолова претендуют "Вест Хэм" и "Брайтон".

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